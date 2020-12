Grande Fratello Vip, un concorrente fa causa al programma: il motivo

Grande Fratello Vip, un concorrente ha deciso di fare causa al programma. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa lo ha portato a fare questa scelta.

Nonostante sia una delle edizioni di maggior successo di sempre, per certi versi sembra non esserci pace per il Grande Fratello Vip. Già nelle scorse settimane il programma condotto da Alfonso Signorini era finito al centro della polemica con l’Antitrust che aveva avviato un’istruttoria dopo le accuse da parte di tantissimi spettatori che avevano messo in dubbio la regolarità del televoto.

C’era poi stato l’episodio con Mario Balotelli, accusato di aver pronunciato una battuta sessista che non è stata ripresa in modo adeguato da Signorini. E adesso uno dei concorrenti ha deciso di fare causa al programma targato Mediaset. Di chi si tratta? E perché sta denunciando il reality più seguito d’Italia?

Leggi anche: Belen Rodriguez, è finito tutto: arriva la dolorosa rottura

Grande Fratello Vip, fa causa al programma e si difende: non era una bestemmia

Parliamo dell’ex calciatore Stefano Bettarini, uno dei nuovi concorrenti subentrato dopo la decisione di prolungare la durata del programma, e che era stato squalificato pochi giorni dopo a causa di una bestemmia. Bettarini non ha mai accettato la decisione, sostenendo inoltre di aver semplicemente pronunciato una frase in toscano che è stata travisata. Di qui la decisione di agire per vie legali con la produzione di Mediaset.

Leggi anche: Barbara D’Urso esce allo scoperto: la verità sul presunto fidanzato

Oltretutto, l’ex calciatore si è anche lamentato del fatto che siano stati usati due pesi e due misure quando alcuni giorni fa, quando si è deciso invece di non squalificare la concorrente Samantha De Grenet, dopo alcuni frasi molto forti pronunciate nei confronti di Stefania Orlando. Insomma, con questa nuova causa legale in corso, non sembra esserci pace per il reality.