Firenze choc: tre cadaveri scoperti in un appartamento 

Tre cadaveri scoperti in un appartamento: ritrovamento choc stamane a Figline Valdarno in provincia di Firenze. A lanciare l’allarme sono stati i vicini. Ecco cosa li aveva insospettiti.

Choc in Toscana: tre cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati scoperti in un’abitazione a Figline Valdarno, comune da 17.000 mila abitanti in provincia di Firenze. Lo riporta AdnKronos. Sul posto, dopo la segnalazione, sono giunte subito le Forze dell’ordine. A fare la scoperta sono stati i vigili del fuoco a cui era stato chiesto di aprire la porta della casa che aveva lasciato già qualche sospetto.

Leggi anche —-> Medico di famiglia negazionista del Covid, arriva la sanzione

Tre cadaveri scoperti a Firenze

I vicini, infatti, si erano allarmati già da diversi giorni in quanto non vedevano da tempo gli abitanti dell’appartamento. Così stamattina, alle 11.45, il personale della Polizia Municipale e i pompieri sono entrati in questa casa situata al primo piano di Vicolo Guinelli 1 di Figline dopo la suddetta segnalazione.

Potrebbe interessarti anche —-> Roma, picchiava il marito da mesi davanti al figlio: arrestata

Al momento non sono chiare le cause della morte dei tre soggetti, né ci sono grossi indizi in merito. Quel che si sa è che i tre corpi appartengono a una donna di 77 anni e ai suoi due figli, un uomo di 51 anni e una donna di 46. Sul caso indagano i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Figline Valdarno. Sul posto c’è stato anche l’ausilio della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Firenze per tutti i rilievi del caso.