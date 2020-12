Covid-19, report dei vaccinati in Italia: come seguirlo live

A partire da domani sarà possibile leggere in tempo reale il report di vaccinati contro il Covid-19 in Italia, ecco come

A quasi un anno dal primo caso di Covid-19, in Italia, è arrivato anche il vaccino Pfizer-BioNtech. A partire dal 27 dicembre, annunciato come VDAY, nella penisola hanno cominciato a vaccinarsi perlopiù operatori sanitari e anziani pazienti ricoverati in strutture dedicate. Il piano vaccinale è pronto ed è stato finora applicato in maniera ineccepibile, ma prima che questo arrivi a tutta Italia, passerà del tempo.

L’obiettivo è quello di vaccinare il 75% della popolazione, pur non rendendolo obbligatorio. Purtroppo c’è molto scetticismo a riguardo, coloro nati novax stanno inculcando dubbi anche alle persone più indecise e meno informate. In questo modo si rischia seriamente di non riuscire a parlare di un’immunità di gregge tanto che, alcuni esperti chiedono che il vaccino contro il Covid-19 venga reso obbligatorio.

Covid-19 in Italia: come seguire live il report dei vaccinati

“A chi sono destinati i primi vaccini?”, “Ma chi è che seriamente si fa iniettare materiale sconosciuto?” per rispondere rapidamente a queste domande, è stata pubblicata una nota dall’ufficio stampa del commissario, Domenico Arcuri. In quest’ultima si legge che, da domani sul sito di Palazzo Chigi del commissario straordinario per l’emergenza Covid sarà pubblicato un report aggiornato in tempo reale sul numero degli italiani che progressivamente saranno vaccinati.

Il sito di riferimento è il seguente: www.governo.it/it/cscovid19. In questo modo si vuole rendere quanto più chiara e trasparente possibile la campagna vaccinale al fine di non alimentare inutili polemiche e nella speranza che qualche indeciso propenda finalmente per la vaccinazione quando sarà possibile.