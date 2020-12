Covid-19, il nuovo bollettino medico: 16.202 contagiati e 575 deceduti

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico nazionale. Numeri ancora alti sul fronte dei deceduti e purtroppo impenna anche il dato relativo ai contagi. La buona notizia arriva però dai guariti: numero altissimo.

Il dato dei decaduti, dopo il rialzo degli ultimi giorni, resta sostanzialmente equilibrato, e in più adesso è il numero relativi ai nuovi contagi che torna a spaventare soprattutto in vista di gennaio.

Covid-19, il bollettino medico del 20 dicembre

• 16.202 contagiati

• 575 morti

• 19960 guariti

-21 terapie intensive | -96 ricoveri

169.045 tamponi

Tasso di positività: 9,6% (+0,9%)

Sono 16.202 i nuovi contagiati riscontrati nelle ultime 24 ore. Ovvero un ulteriore salto in avanti rispetto agli 11.212 positivi individuati ieri, gli 8.585 del giorno precedente e i 8.913 dell’altro ancora. Insomma, una vera e propria esplosione probabilmente dovuta alle varie spese natalizie e alle varie riaperture concesse in Italia.

I deceduti sono invece 575: meno rispetto ai 659 di ieri, ma comunque tanti e in ogni caso di più rispetto ai 445 dello scorso 28 dicembre e soprattutto i 298 e i 261 dei due giorni precedenti. Sembrava fosse arrivato un’importante frenata per quanto riguarda le vittime dopo il giorno di Natale, ma purtroppo è stata solo un’illusione. Bisogna tuttavia registrare anche la buona notizia a proposito dei guariti: sono 19.960, il numero più alto in assoluto in quest’ultimo periodo.