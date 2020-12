Il Milan punta con decisione a rinforzare i reparti meno profondi, a cominciare dall’attacco. Nelle ultime ore un top player è stato accostato ai rossoneri.

Zlatan Ibrahimovic salterà le prime gare del nuovo anno perché infortunato, e perciò la società meneghina sta pensando di trovare una vera prima punta che possa permettere allo svedese di rifiatare. Sono tanti i nomi accostati al Milan e altrettanti sono i giocatori osservati da Paolo Maldini. Ma solo uno di loro, a somme modiche, potrà entrare a far parte del gruppo.

Memphis Depay, Giroud, Llorente e così via, non sono altro che tante piste che il Milan sta osservando con attenzione. L’olandese sarebbe un ottimo affare in quanto potrebbe arrivare a gennaio per 5 milioni di euro o a giugno a parametro zero. L’attaccante del Lione, rispetto agli altri due è il profilo più gradito a Maldini ma nelle ultime ore è spuntato fuori un altro nome.

Calciomercato Milan, assalto al top player: la strategia di Maldini

Diego Costa ha rescisso in modo consensuale il suo contratto con l’Atletico Madrid. L’annuncio è stato dato dai colchoneros, i quali riferiscono: “Abbiamo dato l’ok a Costa per la risoluzione del contratto. Gli auguriamo buona fortuna”.

Lo spagnolo nonostante abbia 33 anni, resta un giocatore capace di spostare gli equilibri e di poter farsi carico dell’intero reparto offensivo. Il Milan lo aveva già cercato in passato, e adesso potrebbe andare in porto la trattativa.

Si pensa a un’offerta di 5 mesi più opzione per l’anno successivo e a queste condizioni Diego Costa potrebbe rappresentare un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Maldini ci pensa e studia un offerta da presentare all’ex Atletico Madrid.