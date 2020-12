La Juventus sta seguendo varie piste per rinforzare la rosa, ma nelle ultime ore un indiscrezione accosta il top player della Serie A ai bianconeri.

Le occasioni vanno colte al volo, ma per farlo la Juventus ha bisogno di fare spazio. Nonostante l’organico bianconero sia pieno zeppo di giocatori che farebbero la fortuna di molti club, alcuni di loro dalla società di Andrea Agnelli sono considerati esuberi.

Non è facile spostare giocatori durante la finestra di mercato invernale, ma Fabio Paratici spera di riuscire a cedere Aaron Ramsey così da creare lo spazio, in rosa ed economico, per l’arrivo di uno dei giocatori simbolo della Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, operazione da 45 milioni: colpo a sorpresa

Calciomercato Juventus, arriva la stella della Serie A: Paratici accelera

Non solo Ramsey. La Juventus ha in casa un giocatore che, costatogli circa 50 milioni di euro, non è mai sbocciato: si tratta di Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina non riesce a trovare spazio, e quando impiegato in campo non ripaga la fiducia concessagli dal suo mister. Da qui l’idea di Paratici di imbastire uno scambio con l’Atalanta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, colpo olandese per l’attacco: pronto lo scambio

In casa Dea c’è il Papu Gomez che attende con ansia di conoscere il suo futuro. I bergamaschi vorrebbero cederlo all’estero, ma al momento Inter e Juventus sono le squadre più interessate al suo acquisto. I bianconeri, più dei nerazzurri, possono giocare la carta Bernardeschi, profilo gradito a Gasperini, e perciò uno scambio di cartellini con un piccolo conguaglio potrebbe mandare in porto la trattativa.