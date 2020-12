Calciomercato Inter, pronti due maxi scambi con PSG e Parma: in arrivo due rinforzi per Antonio Conte. Dopo Nainggolan in uscita ci sono Eriksen e Pinamonti

L’Inter di Antonio Conte è lanciata all’inseguimento del Milan in campionato. Un solo punto divide i nerazzurri dai “cugini” in classifica e il calendario di queste ultime quattro giornate del girone d’andata stabiliranno chi sarà il campione d’inverno. L’allenatore leccese, pur non avendo più l’impegno europeo da affrontare nel 2021 ha intenzione di chiedere uno sforzo alla società per rinforzare ulteriormente la rosa e dare il definitivo assalto allo scudetto. Zang però è stato chiaro con Marotta e Ausilio: non si possono fare spese folli. Sarà una finestra di gennaio da condurre con intelligenza e inventiva, cercando ad esempio di incastrare qualche scambio o incassando dalle cessioni degli esuberi. Il primo in uscita è Radja Nainggolan che tornerà a Cagliari come lo scorso anno, liberando l’Inter di un pesante ingaggio. Gli altri due indiziati a partire sono Christian Eriksen e Andrea Pinamonti.

Calciomercato Inter, pronti due maxi scambi con PSG e Parma: obiettivi Paredes e Gervinho

I due nomi da poter utilizzare per gli scambi sono quelli di Eriksen e Pinamonti. Il primo è destinato ad andare all’estero, vista la portata del suo stipendio. Si era parlato di Premier League con l’Arsenal alla finestra, ma nelle ultime ore sembra tornata prepotentemente in pole la pista Paris Saint Germain. I francesi hanno scelto Pochettino come nuovo allenatore, grande estimatore del centrocampista danese dai tempi del Tottenham e possono mettere sul piatto una contropartita perfetta: Leandro Paredes. L’argentino, vecchia conoscenza del nostro campionato nelle fila della Roma, è quell’uomo d’ordine che manca alla mediana di Conte, in grado di dettare i ritmi e completare alla perfezione il reparto con Barella e Vidal. Leonardo e Ausilio stanno lavorando sulle valutazioni dei cartellini per portare l’affare alla conclusione.

Una volta sistemata la zona nevralgica del campo, bisognerà trovare una variante anche offensiva. Per questo alla fine dovrebbe arrivare Gervinho dal Parma, nell’ambito di uno scambio di prestiti con Pinamonti. Il ragazzo, bloccato dagli infortuni in questo avvio di stagione, troverebbe finalmente lo spazio che merita, mentre i nerazzurri avrebbero una freccia da giocarsi a gara in corso per spaccare le partite.