Amadeus ha una figlia bellissima che non ama la luce dei riflettori a differenza del padre che è uno dei conduttori più amati dagli italiani.

La figlia di Amadeus sicuramente non appartiene a quella cerchia dei figli di che sfruttando la carriera dei genitori provano a ripercorrere le stesse orme. Alice Sebastiani non ama le luci dei riflettori e nonostante sia una ragazza bellissima, preferisce restare dietro le quinte e conservare la sua privacy.

Infatti della sua vita privata sono poche le cose che ha voluto condividere con gli utenti del web, ma attraverso quei pochi indizi si è potuto ricostruire parte della sua vita. Conosciamo meglio Alice Sebastiani.

Amadeus, la figlia è uno schianto: la conoscete? – FOTO

Alice Sebastiani è nata nel 1988 ed è figlia di Amadeus e Marisa di Martino. Nel 2019, dopo essersi diplomata con il massimo dei voti, si è laureata con lode e ha deciso di dedicare questo suo traguardo alle persone più care a lei: i suoi genitori.

Secondo alcune indiscrezioni, Alice prima di trasferirsi a Milano sembra aver vissuto a Londra ma, come vi avevamo anticipato, su di lei si sa ben poco in quanto ama la privacy. A differenza di suo padre lei si tiene bel lontana dai riflettori e non si sa nemmeno se sia single o fidanzata.