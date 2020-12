Whatsapp, arriva il virus di Capodanno: di cosa si tratta e come difendersi

Il virus di Capodanno starebbe mettendo in pericolo i dati personali di milioni di utenti attivi su Whatsapp: di cosa si tratta e come difendersi da esso

L’anno sta per finire, mancano poco più di 48 ore prima che si possa dar via al countdown in vista del 2021. In un periodo in cui, a causa del virus, molte persone saranno lontane, l’app di messaggistica Whatsapp sarà sicuramente messa a dura pressione per l’elevato numero di messaggi di auguri che gli utenti si scambieranno.

A tal proposito, in questi giorni bisognerà fare molta attenzione perché pare che stia girando un virus, soprannominato di “Capodanno”, già apparso a fine 2019 ma arginato grazie ad un aggiornamento. Si tratterebbe di un malware in grado di sfruttare l’immagine del profilo per spiare le chat. Attualmente, però, non è chiaro nel dettaglio del tipo di virus di cui si tratta. Il trucco d’introduzione nel sistema si basa sulla telefonata e sull’invio di una foto in chat, attraverso cui si sarebbe in grado di accedere ai dati sensibili, anche quelli presenti nella galleria.

Whatsapp, come difendersi dal virus di Capodanno

Il trucco per difendersi è quello di aggiornare l’app ed il sistema operativo all’ultima versione. Questo perché, nelle ultime versioni la sicurezza viene migliorata. Nei casi peggiori, si disinstalla e reinstalla l’app.

Nel bresciano, precisamente ad Orzinuovi, intanto sono arrivate diverse segnalazioni su un virus che avrebbe bloccato l’app di alcuni utenti per diversi giorni. Il malware si manifestava attraverso un messaggio di auguri ed una semplice risposta pare porta a cadere nelle trappola.