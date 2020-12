Usa, record di morti per overdose a causa della pandemia

Negli Usa si è registrato un vero e proprio record delle morti per overdose nell’ultimo anno, in particolar durante la prima ondata della pandemia.

Drastico aumento negli Stati Uniti delle morti per overdose. Ad affermarlo, è uno studio condotto dal Centers for Disease Control and Prevention. Nel report viene evidenziato come nell’ultimo anno, e nello specifico in un arco temporale che va da Giugno 2019 a maggio 2020, negli Usa si sono verificate più di 80 mila morti dovuto all’abuso di sostanze stupefacenti. Un vero e proprio record, che diventa molto più comprensibile nel momento in cui ci si accorge che questa impennata si è verificata durante la prima ondata di contagi della pandemia di coronavirus. E lo stesso direttore del centro Robert Redfield a sottolineare questo legame spiegando che “lo sconvolgimento della vita quotidiana causato dalla pandemia ha colpito pesantemente quelli con disordini legati all’uso di sostanze”.

Leggi anche: Vaccino Covid, la Germania acquista 30 milioni di dosi “private”

Usa, oppioidi sintetici sponsorizzati per anni dalle case farmaceutiche

Gli oppioidi sintetici risultano la principale causa di morte, in particolar modo a causa del fatto che il fentanyl nel paese, viene spesso aggiunto all’eroina, la droga più consumata negli Stati Uniti. Rispetto allo scorso anno infatti, i decessi registrati a causa in queste sostanze sono aumentati del 38,4 per cento. D’altronde parliamo di un fenomeno con gli Usa si ritrovano a fare i conti da quasi mezzo secolo. Una svolta decisiva è sicuramente arrivata alla fine degli anni novanta, quando la grandi case farmaceutiche hanno iniziato a foraggiare l’utilizzo degli oppiacei per alcune terapie e cure mediche.

Leggi anche: Elezioni USA, Trump non ci sta: l’obiettivo è ribaltare il risultato il 6 gennaio

Una scelta accompagnata da campagne di marketing molto aggressive, che hanno nel tempo indotto i medici di base e la popolazione a sottovalutare il pericolo dovuto all’assunzione di queste sostanze.