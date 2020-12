Terremoto violentissimo in Croazia: avvertito in tutta Italia

Scossa di terremoto violenta in Croazia a tal punto da essere stata avvertita per tutta la penisola italiana

Alle ore 12:19 italiane è stata avvertita una scossa di terremoto in varie regioni d’Italia, da Nord a Sud. Un evento un po’ strano per la penisola: raramente è successo che una scossa di terremoto fosse avvertita in maniera così estesa geograficamente. Non è sul territorio italiano che si trova l’epicentro, infatti ci troviamo nella Croazia centrale, tra Petrinja e Sisak, a Sud di Zagabria, lungo il corso del fiume Kupa.

Come segnalato anche dall’INGV (Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia) la scossa di terremoto è di magnitudo 6.4 con una profondità di soli 10km. La zona sembra essere la stessa di ieri, infatti, i croati si sono svegliati con due forte scosse alle prime luci del mattino, di magnitudo 5.2 e 4.8 che hanno causato danni ad edifici. Si temono danni anche a persone dopo questa che è la scossa più forte registrata finora.

Terremoto in Croazia, paura e preoccupazione anche in Italia

La scossa di terremoto è stata distintamente avvertita anche in Italia tanto da pensare che il terremoto fosse avvenuto sulla penisola. Impressionante un video di un giovane gamer croato in live su Twitch che ha registrato il momento della scossa: evidente il moto ondulatorio nella sua camera che desta preoccupazione a tal punto da correre dalla famiglia.

