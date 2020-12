Sabrina Salerno ha da pochi minuti pubblicato una fotografia che sta facendo impazzire i tantissimi fan che vanta sui social.

Sabrina Salerno è una delle donne più famose in Italia, per una lunga serie di motivi. Infatti la fantastica bruna è da anni apprezzata per la propria sensualità e la propria bellezza, ma non solo. E’ infatti anche molto famosissima cantante pop, negli anni ottanta e novanta ha raggiunto l’apice della sua popolarità con brani pop indimenticabili e ancora oggi molto apprezzati da tante persone. Ad aiutarla è stata certamente anche la sua figura a dir poco incredibile, con delle forme e delle dimensioni che la avvicinano più ad una pin-up che una donna normale. E non a caso nel suo passato ha anche partecipato a Miss Italia, senza però vincere. La sua popolarità non si ferma certo in Italia, anzi.

LEGGI ANCHE > > > Diletta Leotta, l’inquadratura mostra tutto: i fan guardano lì – VIDEO

Sabrina Salerno, la giacca si apre all’improvviso: fan in tilt – FOTO

E’ stata lei, da sola, a vendere oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo, finendo addirittura per tanto tempo nella top 3 degli artisti più ascoltati in Inghilterra. Ora le sue giornate le passa soprattutto ad infiammare i nostri pomeriggi, pubblicando su Instagram delle fotografie che la riprendono e che ne immortalano la bellezza. Una bellezza assolutamente non toccata dal tempo e dal passare delle stagioni, anzi. Ora la donna ha pubblicato una fotografia in cui domanda ai milioni di followers che vanta su Instagram un pensiero per il 2021 entrante: “Domandina facile facile…secondo voi come sarà il nostro 2021???”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Barbara D’Urso esce allo scoperto: la verità sul presunto fidanzato