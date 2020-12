Pagamenti online, dal 31 dicembre servirà la SCA: cos’è e cosa cambia

Dal 31 dicembre entra in vigora la SCA, Strong Customer Authentication, per rendere più sicuri i vari pagamenti online: scopriamone di più

Dal 31 dicembre prossimo, per i pagamenti online, ci sarà bisogno della Strong Customer Authentication. Si tratta sostanzialmente di un secondo fattore di autenticazione per l’autorizzazione a procedere con l’acquisto. L’iniziativa, in primis, avrà l’obiettivo di proteggere gli utenti dalle frodi online, senza compromettere l’esperienza di acquisto.

La SCA prevede che, prima del pagamento, il compratore verifichi la sua identità attraverso il riconoscimento biometrico oppure un codice “usa e getta” ricevuto tramite sms al proprio numero di cellulare. La SCA sarebbe dovuta entrare in vigore già dal 14 settembre del 2019, su disposizione della Payment Services Directive 2 (PSD2), ma l’obbligo è stato rinviato per permettere a tutti, principalmente alle banche, di essere pronte al cambiamento.

Pagamenti online, perplessità sull’SCA: i motivi

Comunque, per quel che riguarda l’Europa, permane un po’ di perplessità in merito. Secondo un rapporto di CMSPI, nel nostro paese sarebbero a rischio quasi 14 miliardi di euro di transazioni a causa dei tempi di elaborazione che verranno prolungati. A seguito di alcuni test, l’autenticazione del pagamento potrebbe richiedere fino a due minuti. Inoltre, vanno tenuti in conto i casi in cui l’operazione non avrà successo per errori o diversi altri problemi, portando il consumatore via via ad allontanarsi dagli acquisti online.

In particolare, i test effettuati da alcuni commercianti europei hanno mostrato che il tasso di abbandono una volta cliccato su “paga” è superiore al 25%. Senza la SCA, la percentuale si riduce sotto il 10%. Gli esperti, però, rassicurano: eventuali problematiche verranno superate in tempi stretti.