Meteo, ancora maltempo su gran parte del paese: temperature in calo

Continua il forte maltempo su gran parte dell’Italia a causa della perturbazione numero 10 del mese, la quale porta anche un sensibile calo delle temperature: le previsioni meteo

Continua l’ondata di forte maltempo che da ieri sta mettendo in ginocchio alcune regioni. La perturbazione numero 10 del mese proseguirà anche nelle prossime giornate, con alcuni effetti leggermente attenuati rispetto ad ora.

Quest’oggi piogge sparse su Venezia, Sardegna e regioni tirreniche. Neve fino a quote collinari sulle Alpi orientali. Possibili mareggiate su Toscana, Sicilia, Lazio e Campania. Quest’ultima già profondamente danneggiata dalle precipitazioni nel corso della giornata di ieri. Lieve calo per le temperature.

La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo, con bollino arancione, su Campania, Calabria e Basilicata.

LEGGI ANCHE—> Maltempo su Napoli, la mareggiata invade il Lungomare

Domani cielo prevalentemente nuvoloso su tutte le regioni con schiarite su quelle settentrionali e sulle regioni centrali adriatiche. Possibili rovesci e temporali sulla Sardegna. Continueranno i rovesci su Campania e Calabria.

Nell’ultimo giorno del 2020 vi sarà un generale, anche se breve, miglioramento delle condizioni climatiche su gran parte del paese. Si verificheranno solo locali piogge, mentre le temperature subiranno un lieve rialzo. Una nuova perturbazione, invece, arriverà ad inizio 2021.

LEGGI ANCHE—> Covid, falsi positivi ad Aosta: problemi in laboratorio

🌧🌬 Ancora piogge e venti forti in Campania, Basilicata e Calabria. 🔔🟠 #AllertaARANCIONE, domani #29dicembre, in Emilia-Romagna. #AllertaGIALLA in 12 Regioni.

Leggi l’avviso di condizioni meteo avverse emesso il #28dicembre👉 https://t.co/qaZsU47emV pic.twitter.com/OfDAuydpzF

— Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) December 28, 2020