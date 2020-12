Infermiera positiva al Covid-19 dopo aver avuto il vaccino Pfizer

Infermiera positiva al Covid-19 24 ore dopo aver avuto il vaccino, una notizia molto importante che potrebbe spingere a fare delle riflessioni.

Il vaccino per il Covid-19 è forse l’invenzione più importante del momento, con miliardi di persone che non fanno altro che sperare in una sua riuscita e in una sua diffusione immediata. Ma non tutto sembra star andando proprio secondo i piani. Pare infatti che un’infermiera, dopo aver ricevuto una dose del vaccino Pfizer/BionTech, sia stata trovata positiva al Covid-19. Il fatto è accaduto 24 ore dopo l’iniezione, in Spagna, riporta El Pais.