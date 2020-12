Il mondo di Youtube è sconvolto: una famosa star è in coma come annunciato proprio nel corso delle ultime ore.

Il mondo di Youtube (e non solo) è sconvolto. La famosa star britannica, Grace Victory – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Metro’ -, sarebbe infatti risultata positiva al Coronavirus nel corso della gravidanza e si troverebbe ora in coma dopo aver partorito. Grace ha appena 30 anni, ma vanta già un grandissimo successo ed è tra i volti più famosi del web.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Youtube, diventa una webstar impersonando Gesù Cristo

Grace Victory in coma: le condizioni di salute della star di Youtube

Ecco il messaggio apparso in queste ore sulla pagina Instagram di Grace Vicotory: “Come sapete, Grace ha dato alla luce alla vigilia di Natale un bellissimo bambino, che attualmente sta benissimo. Lo amiamo così tanto. Grace ha sviluppato il Covid-19 due settimane fa e, sebbene all’inizio i suoi sintomi fossero lievi, sono peggiorati con il passare dei giorni. Il che l’ha costretta a partorire il più presto possibile, poiché era troppo malata per continuare la gravidanza. Grace è stata ricoverata in terapia intensiva il giorno di Natale a causa di problemi respiratori e è stato quindi deciso di indurle il coma, per dare al suo corpo il riposo di cui ha bisogno affinché si riprenda. È stabile, ma vi chiediamo di ricordarla nelle vostre preghiere e nei vostri pensieri. La amiamo così tanto e sappiamo che ne uscirà più forte che mai. Ha dedicato tutta la sua carriera alla guarigione delle persone, ora vi chiediamo di pregare affinché guarisca”.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Tatuaggi, quali sono le zone del corpo più dolorose in cui farli

Grace Victory vanta già diversi successi, tra cui il documentario “Clean Eating’s Dirty Secrets” (sul tema dell’alimentazione) e “The Cost of Cute: The Dark Side of the Puppy Trade” (sui cani).