Diva della TV con abitino sexy e tacchi super: avete capito chi è? – FOTO

Un abitino sensuale, tacchi super e stacco di gambe pazzesco. Questo il ritratto dell’ultimo post, pubblicato in tarda serata su Instagram, di una delle showgirl più amate di sempre in Italia. Di chi stiamo parlando? Pamela Prati. L’ex star del bagaglino, oggi 62enne, non la smette di stupire con il suo fisico mozzafiato ed una sensualità mai nascosta. Al giorno d’oggi defilata dalla tv, vanta comunque un buon seguito di follower su Instagram con 290mila seguaci.

Che fine ha fatto Pamela Prati?

Pamela Prati, a seguito del Prati-gate dello scorso anno, in cui finse un matrimonio con un uomo inesistente di nome Mark Caltagirone, si è defilata dalla tv. “Quello che mi è accaduto è crudele, sono stata vittima di un sistema che mi ha fatto male”, le parole della showgirl sulla questione. La donna, infatti, si è sempre pronunciata come vittima di una super truffa architettata da un sistema organizzato in cui sono finite altre persone prima di lei. Attualmente è single e vive da sola nel centro di Roma.