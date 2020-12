Diletta Leotta, l’inquadratura mostra tutto: i fan guardano lì – VIDEO

Diletta Leotta infiamma il web dopo aver pubblicato un video mattutino in mise estiva. I fan letteralmente impazziti.

Il buongiorno si vede dal mattino e sono stati molti i fan che hanno affermato che dopo aver visto il video di Diletta la loro giornata sarebbe iniziata con la marcia giusta. La bellissima conduttrice di Dazn, appena svegliatasi, ha deciso di deliziare i suoi followers regalando loro un suo primo piano e un panorama dell’ambiente fuori dalla sua abitazione.

Il sole bacia i belli e Diletta Leotta questa mattina era completamente irradiata dai raggi solari che mettevano in evidenza le sfumature dei suoi bellissimi occhi, ma non solo.

A occupare la scena principale del video, per moltissimi utenti, è stato il babydoll che indossava Diletta. Il completino intimo metteva in risalto le forme sinuose della speaker radiofonica di Radio 105 e i fan hanno apprezzato molto l’outfit mattutino della Leotta. Altri però hanno anche apprezzato il panorama che si poteva intravedere dalla finestra che dava al balcone con in sottofondo una delle canzoni più belle di Maluma.