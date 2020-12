Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico. Numeri ancora alti in una fase estremamente delicata come questa del Natale. Ecco gli ultimi aggiornamenti in Italia.

Arrivano brutte notizie, tutto sommato, sul fronte coronavirus. Attenzione: guai ad abbassare la guarda in un momento così delicato, ma è comunque giusto prendere atto di alcuni presunti miglioramenti.

Ciò detto, come riferisce il nuovo bollettino medico fornito direttamente dalla Protezione Civile, sono davvero tanti i nuovi infetti e sale drasticamente e criticamente anche il numero delle persone decedute nelle ultime 24 ore.

Covid-19, bollettino 29 dicembre: 11212 contagiati e 659 deceduti

• 11.212 contagiati

• 659 morti

• 17044 guariti

-16 terapie intensive | -270 ricoveri

128.740 tamponi

Tasso di positività: 8,7% (-3,8%)