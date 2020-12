Il calciomercato sta per riaprire i battenti e il Milan punta con decisione ad acquistare un jolly per mister Stefano Pioli.

Inizialmente l’agenda di Paolo Maldini era piena di nomi per la difesa. Prima dell’infortunio di Simon Kjaer la società pensava di rinforzare il reparto a giugno, ma date le possibili partenze di Leo Duarte e Mateo Musacchio bisogna intervenire sul mercato.

Kabak, Lovato e Simakan i profili più seguiti fra tutti, ma di questi ce n’è uno che ha messo la freccia ed effettuato un sorpasso che lo porta in pole sul taccuino del dirigente rossonero. Si tratta del francese dello Strasburgo che fino a poco tempo fa rappresentava il piano B.

Calciomercato Milan, un jolly per Pioli: sarà lui il rinforzo invernale

Simakan incarna a pieno le linee guida dettate dal fondo Elliott. Parliamo di un classe 2000 che oltre ad essere giovane e di prospettiva, ha acquisito esperienza in Ligue 1. Una stagione e mezza da titolare gli ha permesso di crescere e di giocare sia come centrale difensivo che come terzino.

Il Milan fece un tentativo per lui già in estate e la proposta di 15 milioni di euro venne rispedita al mittente. Oggi lo Strasburgo non vorrebbe cederlo a pochi spiccioli in quanto è uno dei pochi giocatori importanti in rosa. La posizione in classifica del club, che milita al quartultimo posto a +2 dall’ultima posizione, porterebbe la società francese a valutare una possibile cessione di Simakan. I meneghini sono ottimisti e il rinforzo invernale, a meno di improvvisi cambi di rotta, potrebbe essere lui.