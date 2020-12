Calciomercato Milan, Donnarumma sempre più lontano: le ultime novità sul portierone rossonero. Una decisione della società potrebbe segnare definitivamente il suo futuro

Gigio Donnarumma è uno degli artefici del momento d’oro del Milan. Il portierone campano ha alzato ulteriormente il suo impressionante livello prestazionale in questa stagione. A discapito dei suoi 21 anni ha già oltre 200 partite da professionista sulle spalle e già cinque stagioni piene tra i “grandi”. L’estremo difensore della Nazionale è quindi molto ambito sul mercato, con sirene italiane e internazionali che ronzano dalle parti di Milanello. Il contratto del classe ’99 scade nel giugno 2021 e fino a questo momento non si è ancora trovato un accordo per rinnovarlo. Mino Raiola e Ivan Gazidis ne hanno parlato diverse volte, anche tramite l’opera di mediazione di Paolo Maldini, ma per ora le cifre della società e del suo agente non coincidono. La richiesta è di almeno 8 milioni netti a stagione per 4 o 5 anni, mentre l’offerta non è andata oltre i 5 milioni più bonus.

La dirigenza dell’#ACMilan ha manifestato nei giorni scorsi a Mino #Raiola l’intenzione di non prolungare il contratto ad Antonio #Donnarumma (scade a giugno). Ecco perché la partita relativa al rinnovo di Gigio è diventata ulteriormente al rialzo. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 29, 2020

Calciomercato Milan, Donnarumma sempre più lontano: il fratello Antonio non rinnoverà

A scuotere ulteriormente la trattativa tra Donnarumma e il Milan arriva anche la notizia relativa al fratello Antonio. Il terzo portiere non rinnoverà con “Il Diavolo” e lascerà a fine anno. Proprio nel 2017 arrivò nell’ambito del rinnovo del contratto di Gigio e lo aveva sempre affiancato nelle ultime stagioni, donandogli serenità e sicurezza. La società rossonera ha comunicato a Mino Raiola, che cura gli interessi di entrambi, che non prolungherà l’accordo del maggiore dei due fratelli in scadenza a giugno. Questo non può che rendere ancor più in salita la trattativa anche per il fuoriclasse di Castellamare di Stabia, ricercato di principali club internazionali. Il massimo sforzo di Gazidis può portare l’offerta a circa 6,5 milioni di euro netti all’anno, cifra assai inferiore rispetto a quelle messe sul piatto da PSG, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Proprio i bianconeri si stanno facendo sotto prepotentemente, con l’idea di ricostruire su di lui un nuovo lungo corso stile Buffon.