La Juventus mira a rinforzare la rosa in vista dell’apertura della sessione acquisti invernale. Nel mirino un obiettivo dell’Inter.

Urge trovare una punta che possa far rifiatare Alvaro Morata. I nomi che spuntano sul taccuino di Fabio Paratici sono molteplici ma, fra tutti ve n’è uno che intriga parecchio la società bianconera. Non solo per il costo del cartellino, ma anche per la giovane età.

I nomi più accreditati alla Juventus sono quelli di Memphis Depay, Diego Costa e Divock Origi. I tre attaccanti si sono proposti a mezza Europa, ma il profilo che attrae la società di Andrea Agnelli è quello del centravanti dei Reds.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, piace giocatore del Sassuolo: fissato il prezzo

Calciomercato Juventus, sorpasso sull’Inter: colpo da 16 milioni

L’idea di portare a Torino uno tra Diego Costa e Memphis Depay accendeva i supporters bianconeri, ma la dirigenza ha optato per un profilo più giovane. Per questo motivo si fa largo la terza opzione, quella legata a Divock Origi.

Il centravanti classe 1995, nonostante la giovane età, ha maturato esperienza con la maglia del Liverpool aiutando il club a vincere la Champions. Il belga ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e, dato il prezzo accessibile del cartellino, mezza Europa lo vorrebbe.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, il possibile post Pirlo: “Voglio allenare Ronaldo”

Secondo Transfermarkt.it il valore attuale di Origi si aggira attorno alla somma di 16 milioni di euro. Per la Juventus andrebbe bene, il cartellino costa poco, ma il giocatore percepisce 3,8 milioni di euro netti a stagione. Su di lui c’è anche l’Inter.