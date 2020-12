Calciomercato Juventus | Paratici e Nedved studiano il colpo olandese per l’attacco bianconero: possibile scambio in vista con il Lione

La Juventus vuole tentare il gran colpo, facendo lo sgarbo al Barcellona. L’ultimo profilo finito nel mirino di Paratici e Nedved sarebbe Memphis Depay del Lione, esterno d’attacco su cui i blaugrana hanno puntato gli occhi dalla scorsa estate. Il calciatore olandese ha il contratto che scadrà il 30 giugno del 2021 e non ha intenzione di rinnovare con l’OL. Per questo il presidente Aulas vorrebbe cederlo a gennaio e guadagnarci qualcosa.

Mentre il Barcellona, però, è combattuto nell’affondare il colpo a causa della tribolata situazione finanziaria, la Juve sarebbe pronta ad offrire 15 milioni o provare lo scambio con Federico Bernardeschi. I rapporti con il Lione sono molto buoni, anche in virtù dell’affare che a settembre ha visto De Sciglio partire verso la Francia. Attenzione anche al Milan, pronto al colpo Scudetto.

Calciomercato Juventus, pronto il colpo Gomez dall’Atalanta

La rottura tra Alejandro Gomez e Gasperini è ormai definitiva ed anche l’Atalanta pare si sia arresa all’idea di dover salutare l’argentino a gennaio. Il club orobico non ha fissato ancora il prezzo che, però, dovrebbe oscillare intorno ai 15 milioni di euro. Diversi sono i club pronti ad accaparrarselo. Proprio in Italia c’è la fila, con Inter, Roma, Milan, Napoli, Fiorentina e Juventus sulle sue tracce. I bianconeri sembrano essere una delle squadre più accreditate per acquistarlo in virtù dei buoni rapporti tra le dirigenze.

Molto dipenderà anche dalla volontà di Pirlo che potrà scegliere un solo colpo in avanti. Nel mirino, infatti, c’è anche Milik che è in scadenza di contratto a giugno e che il Napoli lascerebbe andare volentieri a gennaio con la possibilità di guadagnare un conguaglio.