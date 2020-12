Calciomercato Inter, che colpo a centrocampo: scambio con Nainggolan

Calciomercato Inter, si tenta il grande colpo a centrocampo. Possibile lo scambio con Radja Nainggolan

L’Inter ha il grande obiettivo di tornare a vincere lo Scudetto. Dopo la tragica eliminazione dai gironi di Champions League, gli uomini di Conte possono concentrare tutte le loro forze sul campionato, sfruttando anche il periodo non positivo di Napoli e Juventus.

Per puntare al massimo traguardo, però, il tecnico leccese potrebbe aver bisogno ancora di qualche pedina da aggiungere al suo scacchiere tattico, così da avere tutte le alternative necessarie per esprimere al meglio il suo gioco. La prossima sessione di calciomercato potrebbe rivelarsi fondamentale in questo senso, con alcuni affari in entrata e in uscita che potrebbero svoltare la stagione. Uno di questi vede coinvolto Nainggolan, da usare come pedina di scambio per arrivare al muscolare centrocampista.

Calciomercato Inter, si punta a Duncan: scambio con Nainggolan

La notizia è stata lanciata questa mattina dal Corriere dello Sport: l’Inter vuole Alfred Duncan della Fiorentina, e potrebbe affondare il colpo già nella prossima sessione di calciomercato. Come pedina di scambio potrebbe essere usato Radja Nainggolan, ai margini del progetto di Antonio Conte e che da tempo riceve le avance da parte dei Viola. Al tempo stesso, la società nerazzurra è alla ricerca di un centrocampista muscolare, che sappia mettere in campo la forza fisica unita alla corsa.

In questo senso, Alfred Duncan rappresenta il profilo ideale. Un gregario da utilizzare nei momenti più di necessità, per far rifiatare i titolarissimi e aggiungere muscoli a centrocampo. La trattativa potrebbe entrare nel vivo già a partire dai prossimi giorni, e accontenterebbe entrambe le società.