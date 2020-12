Cagliari choc, rottura del crociato per Rog: stagione finita

Rog

Stagione finita per Marko Rog: notizia choc dalla Sardegna. Uscito in anticipo durante Roma-Cagliari dello scorso 23 dicembre, gli esami strumentali hanno infatti evidenziato una rottura del legamento crociato del ginocchio destro per il 25enne croato. Il che, appunto, significa che questo campionato giunge al termine per il centrocampista.

Rog, che mazzata: rottura del legamento

I tempi di recupero, del resto, girano attorno ai 5-6 mesi col quadro che può variare da atleta ad atleta. Il giocatore già domani volerà in Germania dove si sottoporrà a un intervento chirurgico per la ricostruzione della zona a cui seguirà un lunghissimo e doloroso percorso riabilitativo. La prospettiva, se tutto dovesse andare per il meglio, è che possa rientrare per il rush finale di campionato così da prepararsi al meglio per il prossimo.