Xiaomi Mi 11 come iPhone: non avrà il caricabatterie in dotazione

Anche il nuovo Xiaomi Mi 11 non avrà il caricabatterie in dotazione. Scelta green in linea con quanto fatto da Apple

Il 2021 è alle porte, ed è già tempo di parlare di nuovi smartphone. Xiaomi fungerà da apripista con il nuovissimo Mi 11, presentato ufficialmente oggi 28 dicembre con una diretta streaming. Il device top di gamma monterà il SoC Snapdragon 888 di Qualcomm, processore che garantisce prestazioni mai viste prima.

Ma sono tante le novità annunciate dall’azienda cinese. Il CEO Lei Jun ha parlato, tra le altre cose, anche del caricabatterie dello smartphone: da quest’anno, non sarà più in dotazione. Una scelta ecosostenibile in linea con la strategia adottata da Apple per iPhone 12. La notizia è stata confermata anche da The Verge, che ha sottolineato come la decisione sia arrivata a seguito di alcune preoccupazioni di carattere ambientale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, scoperte ben 7 funzionalità nascoste: quali sono

Xiaomi Mi 11 senza caricabatterie: la scelta

Xiaomi ha annunciato ufficialmente che il nuovissimo Mi 11 non avrà il caricabatterie in dotazione. L’obiettivo è quello di tutelare l’ambiente, riducendo al minimo il numero di accessori che rischiano poi di rimanere inutilizzati. Anche Apple aveva preso una scelta simile con l’uscita di iPhone 12, ricevendo diverse critiche ma venendo poi seguita a ruota dalla concorrenza. Pare infatti che anche Samsung non fornirà il caricabatterie insieme ai nuovi Galaxy S21.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Pagamenti online, dal 31 dicembre servirà la SCA: cos’è e cosa cambia

Sembra però che, a differenza del colosso di Cupertino, Xiaomi offrirà comunque un’agevolazione per l’acquisto dell’accessorio (qualora il cliente non ne abbia già uno a disposizione). A svelarlo il leaker Ice Universe su Twitter, che ha inoltre elencato altri dettagli utili sul primo modello top di gamma del 2021.