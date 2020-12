WhatsApp, scoperte ben 7 funzionalità nascoste: quali sono

Tra le tantissime funzionalità di WhatsApp, ce ne sono 7 nascoste e che forse ancora non conoscete. Ecco quali sono

WhatsApp è una delle app più apprezzate ed utilizzate al mondo. Completamente gratuita e disponibile su tantissimi smartphone, permette di messaggiare e scambiare contenuti multimediali di ogni tipo con amici, colleghi e parenti. Il suo utilizzo è molto semplice, e si arricchisce di volta in volta grazie ai numerosi aggiornamenti rilasciati dagli sviluppatori.

Considerate le tantissime feature di cui il servizio di messaggistica dispone, può capitare che alcune passino in secondo piano. Ecco una lista di 7 delle migliori funzionalità “nascoste” che molto probabilmente ancora non conoscete.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> PC danneggiato, cosa fare per prevenire e risolvere il problema

WhatsApp, la lista delle 7 funzionalità nascoste

Tra le tante funzionalità presenti su WhatsApp, ce ne sono alcune “nascoste” che in molti ancora non conoscono. La prima è quella che permette di ascoltare gli audio senza utilizzare le casse dello smartphone, così che nessun altro possa origliare. Per fare ciò, basta avvicinare lo smartphone all’orecchio come fosse una chiamata audio. C’è poi la funzionalità relativa all’utilizzo di un numero virtuale, così da non utilizzare il proprio. Per fare ciò, esistono app gratuite come TextNow, che permettono di disporre di un numero fake. Per utilizzare WhatsApp con un numero di rete fissa, è obbligatorio utilizzare l’app business e verificare con la chiamata (e non codice OTP via SMS).

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> INPS, come proteggersi dalle truffe Covid online

C’è poi la feature che permette di leggere i messaggi senza far spuntare la doppia spunta blu in chat. Per fare ciò, vi basta sbloccare il telefono e trascinare verso il basso la notifica. Se invece sospettate che un utente vi abbia bloccato, potete verificarlo in pochi secondi. Se inviando un SMS, ci sarà solamente una spunta e l’immagine del profilo sarà scomparsa, allora sicuramente siete stati bloccati.

Un’altra funzionalità vi permette di capire se un account è fake: per fare ciò, dovete controllare il prefisso del numero di telefono. Infine, ricordati di disattivare WhatsApp Web quando non siete al PC. In questo modo, nessuno potrà spiare i vostri messaggi.