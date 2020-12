Nuova scossa di terremoto in Croazia, dove il paese è stato colpito da una scossa di magnitudo 4.8: andiamo a vedere tutti i dettagli.

Una nuova scossa di terremoto ha colpito la Croazia, con un sisma abbastanza potente da aver svegliato l’intero paese. Infatti intorno alle ore 07:49 un sisma di magnitudo 4.8 della scala Richter ha fatto tremare la nazione croata, con i cittadini che si sono subito riversati in strada per mettersi a riparo.

Ancora una volta a riportare i dati della scossa di terremoto ci ha pensato l’INGV, ossia l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. Infatti, come sempre, sul proprio profilo Twitter ha pubblicato tutti i dati riguardanti il sisma. Andiamo quindi a vedere cosa è successo in Croazia e dove ha colpito il sisma nel paese Adriatico.

Terremoto Croazia, forte scossa sismica: trema anche il Nord Italia

Questa mattina una forte scossa di terremoto ha colpito la Croazia, raggiungendo l’intensità di 4.8 della Scala Richter. Il sisma è stato registrato intorno alle ore 07:49, nei pressi di Petrinja. Come sempre l’INGV ha offerto tutti i dati riguardanti la scossa. Infatti stando ai dati riportati dall’Istituto, il sisma ha coordinate geografiche: 45.45 latitudine e 16.28 di longitudine ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato tanto potente da essere stato avverito anche al Nord Italia. Infatti stando ad alcune testimonianze anche i cittadini di Trieste hanno segnalato la scossa, che ha creato un grande tam-tam anche sui social network. Altre segnalazioni, infatti, sono arrivate direttamente da Gorizia. Fortunatamente nè in Croazia, nè in Italia sono stati riportati danni. Inoltre arriva un’altra buona notizia, infatti al momento non ci sarebbe nemmeno alcun ferito.