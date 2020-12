ISEE 2021, come compilarlo online ed evitare la fila al CAF

Evitare una grossa seccatura facendo la fila al CAF è possibile, ecco come compilare online l’ISEE 2021

Nuovo anno, nuova burocrazia, ma la tecnologia ci viene incontro. Quanto è pesante dover fare file chilometriche al CAF per la sola compilazione del modello ISEE? Per fortuna, il sito INPS concede di farlo online in maniera semplice e veloce.

Per iniziare, bisogna aprire il sito INPS e digitare, nell’apposita barra di ricerca, la voce ‘ISEE post riforma 2015’, dopodiché bisogna procedere con la “compilazione della dichiarazione sostitutiva unica” (DSU). Per poterlo fare è necessario accedere con le proprie credenziali, in quattro modalità:

PIN rilasciato dallo stesso Istituto Nazionale Previdenza Sociale, correlato al codice fiscale personale; Autenticazione SPID; Carta d’identità elettronica; Carta Nazionale dei Servizi.

ISEE 2021, come compilarlo online ed evitare file chilometriche

Una volta aver effettuato l’accesso all’Area Personale, bisogna procedere con la compilazione del DSU. Innanzitutto è necessario accettare le condizioni relative al trattamento dei dati e poi selezionare le prestazioni sociali desiderate. Una volta cliccato “conferma operazione” si procederà con la compilazione dei dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare. È fondamentale, in quest’operazione, indicare il rapporto con ogni singolo componente: coniuge, figlio, etc. ed aggiungere il reddito di tutti i membri della famiglia.

Bisogna inserire necessariamente giacenza media dei conti correnti, le carte prepagate intestate e i redditi patrimoniali. Successivamente bisogna indicare tutti gli altri beni del patrimonio mobiliare come buoni fruttiferi o polizze vita. Una volta terminata la compilazione è fondamentale rivedere tutto per non incappare in errori che determinino l’annullamento dell’inserimento del modello ISEE 2021. Una volta confermato e sottoscritto, l’INPS provvederà ad inviare il modulo, al dichiarante, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta effettuata se ritenuta idonea.