Everton-Manchester City rinviata per Covid-19: focolaio in casa citizens

Everton-Manchester City salta: niente big match inglese e appuntamento direttamente al 2021 per le due squadre. A rinviare il match è un focolaio esploso nella formazione di Guardiola.

Rinviata Everton-Manchester City: colpa del Covid-19. Il big match valido per la 16a giornata di Premier League, infatti, è stato spostata a data da destinare a causa di un focolaio sorto in casa dei citizens e individuato dopo il classico giro di tamponi che antecede ogni partita. Sono precisamente cinque i giocatori infetti, per un totale di nove totali considerando anche i quattro emersi nel giorno di Natale.

Everton-Manchester City rinviata per Covid-19

“Malgrado la sicurezza della bolla, c’era il rischio che il virus potesse diffondersi ulteriormente tra la squadra, lo staff e potenzialmente anche oltre. Così sulla base dei forti consigli medici, Premier League, in consultazione con entrambi i club, ha deciso di posticipare la partita”, si legge nella nota ufficiale apparsa sul sito del City.

Potrebbe interessarti anche —-> Calciomercato Juventus, colpo low-cost: per Wikipedia è fatta

Come poi si legge successivamente nel comunicato, ora tutti i soggetti coinvolti osserveranno un periodo di autoisolamento in conformità del protocollo stabilito dalla federazione e dal governo britannico. La City Football Academy chiuderà per un periodo indeterminato col gruppo che continuerà a sottoporsi man mano a ripetuti tamponi.

Guarda anche —-> Calciomercato Inter, c’è il vice Lukaku: indizio dall’agente

Niente super sfida, dunque, tra la squadra di Carlo Ancelotti attualmente terza in classifica e la formazione di Pep Guardiola attualmente sesta. Appuntamento direttamente nel 2021 per entrambe le compagini: i ‘tofees’ torneranno in campo il prossimo 1 gennaio in casa contro il West Ham, mentre il City ripartirà direttamente il 3 gennaio in trasferta allo Stamford Bridge contro il Chelsea: subito una ripartenza ad altissima intensità.