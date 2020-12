Elezioni USA, Trump non ci sta: l’obiettivo è ribaltare il risultato il 6 gennaio. Il presidente uscente dà appuntamento a Washington per il conteggio dei voti del Congresso

La questione legata alle elezioni americane non sembra essere conclusa, anzi. Il presidente uscente Donald Trump non ha nessuna intenzione di abdicare e lo sta facendo capire a colpi di Tweet e bordate mediatiche. La “battaglia” con il social politico per eccellenza impazza negli ultimi giorni, a suon di correzioni e frecciate. L’ultima provocazione del 45° inquilino della Casa Bianca è da far tremare i polsi, almeno per i suoi seguaci. L’appuntamento è per il 6 gennaio a Washington, quando il Congresso conterà i voti del Collegio elettorale. L’appello è alla “Trump Pence” per manifestare nella capitale americana contro il verdetto elettorale. La vincita di Joe Biden è già stata sancita secondo tutti gli organi giudicanti, ma non per il tycoon, che non si arrende.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Usa, Trump firma nuovo pacchetto anti-Covid: intervento d’emergenza

Elezioni USA, Trump non ci sta: appello ai suoi seguaci per manifestare a Washington il 6 gennaio

Al di là dei proclami l’unica chance per Trump di ribaltare la situazione è proprio la sessione congiunta del Congresso del 6 gennaio, dove vengono conteggiati i risultati del Collegio elettorale di ogni stato.

“Con Trump intento a rimanere al potere, questa non sarà una sessione di routine” scrivono sui quotidiani USA. Negli ultimi giorni il presidente ha attaccato i repubblicani del Senato, la Corte Suprema, l’FBI e il Dipartimento di Giustizia. Insomma un tiro al bersaglio, amplificato tramite i social che potrebbe avere un’appendice proprio all’inizio del 2021.

$2000 + $2000 plus other family members. Not $600. Remember, it was China’s fault! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020

“Breaking News: In Pennsylvania there were 205,000 more votes than there were voters. This alone flips the state to President Trump.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2020

Nel frattempo Biden cerca di mantenere le distanze dalle polemiche andando dritto per la sua strada, in attesa della cerimonia di insediamento alla Casa Bianca.