Elettra Lamborghini in costume si tuffa nella neve: assurdo! – VIDEO

Elettra Lamborghini in costume si tuffa nella neve: il video condiviso su Instagram è davvero assurdo e fa impazzire i suoi moltissimi followers

Un anno esatto. Tanto è passato dalla proposta di matrimonio che Afrojack ha fatto alla splendida Elettra Lamborghini. I due musicisti hanno confermato il proprio amore qualche mese più tardi con il matrimonio che a quanto pare prosegue a gonfie vele. I due piccioncini hanno voluto cogliere l’occasione del Natale per festeggiare anche il primo anniversario della fatidica domanda. Per questo sono volati in Svizzera a Gstaad per un bel viaggetto sulla neve. La località sciistica è rinomata per ospitare anche una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Inoltre è davvero uno dei posti più esclusivi dove trascorrere una bella settimana bianca.

Elettra Lamborghini in costume si tuffa nella neve: la storia su Instagram fa impazzire i fan!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Per festeggiare questo Natale sicuramente diverso rispetto al solito, Elettra e Afrojack si sono rifugiati in uno splendido chalet di Gstaad. Dopo le abbuffate del 24 e del 25 dicembre, anche questa sera si sono regalati una cenetta romantica ma anche piuttosto calorica. Il tutto confermato da una storia su Instagram, con tanto di dettagli sui dessert divorati dai due. Prima di allietare il palato, però, Elettra si è fatta un bel tuffo sulla neve. Dopo essersi riscaldato per bene nella piscina di acqua bollente all’aperto, è uscita in costume e si è tuffata sul prato imbiancato. Il suo costume bianco candido era perfettamente in tinta con l’ambiente circostante e davvero non lasciava molto spazio all’immaginazione. Manco a dirlo i commenti dei followers sono stati davvero esilaranti.