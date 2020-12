Diletta Leotta si allena all’aperto dopo questi giorni iper-calorici, ma spunta un dettaglio che lascia il web perplesso: com’è possibile tutto ciò? Ma il video comunque testimonia il tutto. Ecco cosa è successo.

Palestre chiuse? Nessun problema per Diletta Leotta. La sexy conduttrice siciliana, infatti, non si è lasciata affatto intimorire dalle restrizioni anti-Covid che tutt’ora persistono in Italia. Così via all’alternativa: super allenamento all’aperto e in particolare a bordo piscina. “Operazione smaltimento lasagne”, scrive la giornalista ironizzando sulle abbuffate di questi giorni di feste.

Diletta Leotta si allena ma il web è perplesso

Segue prima un duro allenamento di gambe a un passo dall’acqua, poi anche le alzate con i manubri da addirittura 40 chilogrammi che la bionda evidenzia con fierezza. Ma è proprio questo dettaglio che sorprende e non convince tutti: considerando che una donna in media può alzare circa la metà del proprio peso, come può Diletta realizzare un tale sforzo?

Perché va considerato che la giornalista peserà all’incirca 57-58 chilogrammi, e quindi il quesito torna ancor di più: com’è possibile che riesca ad alzare un corrispettivo di quasi il suo intero peso? E di braccia, soprattutto. C’è chi sostiene che Diletta probabilmente si sia sbagliata, altri evidenziano invece una possibilità concreta considerando l’abitudine della catanese al duro lavoro sportivo. Nel frattempo lei si tiene in forma, palestre o non palestre.