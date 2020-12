Diletta Leotta in dolce compagnia: è la sua nuova fiamma? – VIDEO

La giornalista siciliana Diletta Leotta è tornata in campo con una nuova fiamma? Le sue stories di Instagram la dicono lunga

È Natale per tutti, anche per Diletta Leotta. Quale occasione migliore per stare con le persone che si amano? Purtroppo non tutti sono riusciti a raggiungere la dolce metà, la famiglia o gli amici, ma qualcuno ha approfittato per staccare la spina e dedicarsi ai sentimenti. Tra questi, anche la bellissima giornalista siciliana.

La giornalista sportiva DAZN tornerà sui campi di gioco d’Italia soltanto il 3 gennaio, quindi per ora ha del tempo libero per poter dedicare qualche attenzione speciale ad una persona speciale. A lasciarlo intendere, è stata lei stessa tramite le sue Instagram stories.

Diletta Leotta, due cuori e una capanna – VIDEO

Nonostante la sua disarmante bellezza, Diletta Leotta è sempre stata molto complicata nelle sue relazioni, di fatti non ne ha una stabile da un po’. L’ultimo annunciato al pubblico è Daniele Scardina, anche conosciuto come King Toretto, il pugile che ha partecipato a Ballando con le stelle. Tantissimi i nomi accostati a lei, anche Zlatan Ibrahimovic, ma nessuno è mai uscito veramente allo scoperto.

Questa volta la Leotta è intenzionata ad uscire con un nuovo (o forse vecchio?) amore, mettendo in pubblica piazza due tazze di the ed un cuore, due pizze ed un cuore. Che vorrà dire? La nuova – o vecchia? – fiamma di Diletta è con lei a godersi queste dolci vacanze natalizie. Quando ammetterà al pubblico chi è il suo amore?