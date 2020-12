Una posizione decisa dell’Ordine dei Medici di Roma contro i negazionisti del Covid-19, 13 provvedimenti disciplinari avviati

Una posizione determinata quella dell’Ordine dei Medici del Lazio che hanno preso un dovuto provvedimento disciplinare verso 13 medici considerati ‘negazionisti’. La decisione è arrivata nel momento in cui è stato considerato esagerato l’intervento in TV o verso i giornali da parte di 13 membri, per 10 dei quali il provvedimento è già concluso.

L’infodemia è una piaga sociale che va combattuta dall’interno e la fuga di notizie sbagliate spesso e volentieri arriva proprio da medici con un’ideologia diversa. L’Ordine dei Medici del Lazio non consente che la disinformazione venga propagata per i mass media ed ha deciso di punire tutti i medici negazionisti da loro individuati.

Da coloro che sostengono che sia una semplice influenza, un virus da poco, a coloro che sostengono che i vaccini non servono a nulla – o peggio iniettano elementi sconosciuti – sono stati avviati provvedimenti disciplinari. Per 3 medici è ancora in corso, per la restante parte è già concluso. Il presidente Antonio Magi si è visto costretto a prendere per primo questa decisione – che spera possa essere preso d’esempio.

L’obiettivo è quello di combattere la diffusione di informazioni sbagliate che gettino nel caos l’intera popolazione che non è capace di sviluppare un proprio pensiero a causa del mancato studio della materia.

Intanto si continua con la diffusione dei semplici passaggi sull’utilità del vaccino, utilizzando una terminologia piuttosto chiara affinché possa arrivare a tutti. La sensibilizzazione sul vaccino è atto a portare all’immunità in Italia equivalente al 75% della popolazione decide di fare il vaccino .