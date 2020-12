Covid-19, bollettino medico 28 dicembre: 8.585 contagiati e 445 morti

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico di lunedì 28 dicembre. Numero sostanzialmente equilibrato sul fronte contagi ma torna ad impennarsi il dato relativi ai morti. Di seguito i dati aggiornati.

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico fornito dalla Protezione Civile. I contagi restano sostanzialmente invariati ma impenna, purtroppo, di nuovo il numero delle vittime. Sono infatti 8.585 i nuovi contagiati delle ultime 24 ore, ben 328 in meno rispetto al precedente aggiornamento. Le vittime, invece, sono addirittura 445: 147 in più rispetto a ieri e 184 in confronto con l’altro giorno ancora. Sospiro di sollievo tuttavia dal fronte guariti: ne sono infatti 14.675, in tantissimi.

Covid-19, bollettino medico 28 dicembre

• 8.585 contagiati

• 445 morti

• 14675 guariti

-15 terapie intensive | +361 ricoveri

68.681 tamponi

Tasso di positività: 12,5% (-2,4%)

Covid-19, lo scenario regione per regione

La maggior parte dei nuovi contagi continuano a giungere dal Veneto, dove solo oggi se ne contano addirittura 2.782. A sorpresa non segue la Lombardia, piuttosto il Lazio con 966 casi accertati e poi l’Emilia Romagna con 750 nuove situazioni. Sicilia e Puglia danno nell’occhio per i 650 e 645 nuovi infezioni contate nelle ultime 24 ore, e solo qui subentra la Lombardia con 573 positivi addizionali.

La regione italiana che oggi conta meno positivi tra tutti è il Molise con appena sette episodi sicuri, segue la Basilicata con 17, l’Abruzzo con 41 e la Valle D’Aosta con 61. A quel punto i dati tornano ad esplodere con gli 88 in Umbria, i 99 nella provincia autonoma di Trento fino a oltre le cento unità a salire.