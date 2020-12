Calciomercato Milan, assalto a un big del Real Madrid

Calciomercato Milan, la dirigenza sembra pronta a strappare al Real Madrid un giocatore a parametro zero. Vediamo di chi si tratta.

Erano anni che il Milan non viveva una stagione così entusiasmante. La squadra si trova infatti al momento prima in classifica e da quando è tornato Ibrahimovic, acquistato nel mercato di Gennaio del 2020, molti giocatori che sembrano essersi smarriti, sono finalmente tornati a giocare a loro livello. Senza dimenticare naturalmente che la maggior parte dei meriti vanno riconosciuti a Stefano Pioli, che finalmente sembra essere tornato quell’allenatore di cui tutti ci siamo innamorato ai tempi in cui allenava la Lazio. E adesso, la società sta cercando di fare il possibile per accontentare il mister nella nuova sessione di mercato. E il nome che circola a Milanello, è di quelli che fanno girare la testa.

Leggi anche: Calciomercato Inter, ritorno da urlo: 35 milioni a gennaio

Calciomercato Milan, trattativa in corso per un campione del Real Madrid

Stiamo parlando di Luca Modric, che nonostante l’età rimane uno dei centrocampisti più forti al mondo. E sembra sempre più probabile che il giocatore non rinnoverà il contratto in scadenza giugno con il club. Ed è per questo che, da quando si apprende, Maldini ha già avviato i contatti con il suo procuratore. D’altronde portare un campione di questo livello a parametro zero, sarebbe un colpo di mercato incredibile. Non bisogna inoltre dimenticare che i rossoneri erano già stati molto vicini ad acquistarlo lo scorso anno.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Sarri verso il ritorno in panchina: colpo di scena

Modric era infatti il sogno di Boban, che la scorsa estate ha fatto di tutto per acquistarlo. E nonostante l’addio del dirigente, sembra che anche Maldini sia dello stesso avviso. Non resta dunque che attendere