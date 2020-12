Calciomercato Juventus, Sarri verso il ritorno in panchina: colpo di scena

Si torna a parlare di Calciomercato in casa Juventus, con un incredibile ritorno in panchina di Maurizio Sarri: scopriamo cosa sta succedendo.

Il calciomercato della Juventus resta attivo anche quando non sono i bianconeri i diretti interessati. Infatti negli ultimi giorni ha fatto scalpore l’esonero di Thomas Tuchel, messo alla porta dal Paris Saint Germain che adesso cerca un sostituto. Nelle ultime ore sembrava fatta per l’allenatore argentino Mauricio Pochettino, ma la trattativa sembrebbe aver subito dei rallentamenti. Così il PSG si guarda intorno e due nomi potrebbero arrivare direttamente dall’Italia.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Inter, ritorno da urlo: 35 milioni a gennaio

Infatti Pochettino, prima ancora di sottoscrivere il contratto, avrebbe richiesto nomi roboanti alla società parigina, come ad esempio l’arrivo di Lionel Messi in scadenza di contratto. L’eventuale arrivo del fenomeno argentino andrebbe a completare un attacco da sogno con Neymar e Kylian Mbappè. La dirigenza francese, così, guarda anche altri nomi per la panchina, andiamo a scoprire i quattro allenatori in lizza per l’arrivo nella capitale francese.

Calciomercato Juventus, Sarri sondato dal Paris Saint Germain: bianconeri pronti a liberarlo

Sono ore caldissime in casa Paris Saint Germain, con Mauricio Pochettino pronto ad approdare nella capitale francese, ma con la firma che ancora manca sul contratto. Per tutelarsi, la società parigina inizia a guardarsi intorno, visto che dalla Spagna spunta una grande bomba di mercato. Infatti l’argentino starebbe riconsiderando di accettare la proposta, aspettando la panchina giusta per lui.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, quali saranno gli acquisti: l’annuncio di Gazidis

Così il PSG ha sondato diversi nomi due internazionali ed altri due direttamente dall’Italia. Infatti i primi due allenatori sondati sono Ernesto Valverde e Quique Setièn, entrambi ex Barcellona e pronti a rilanciarsi. Mentre invece i due nomi più caldi vengono dall’Italia e stiamo parlando proprio di due ex Juventus, Max Allegri e Maurizio Sarri. Quest ultimo però, a sorpresa, è acclamatissimoa Napoli ed in molti lo vorrebbero per sostituire Gennaro Gattuso.