Calciomercato Juventus, colpo low-cost: per Wikipedia è fatta

La Juventus punta a portare in Italia un amico di Weston McKennie. Il texano esulta e spera nel suo arrivo già a gennaio.

Inizialmente si vociferava che Friedkin in persona avesse concluso la trattativa per portare nella capitale, sponda giallorossa, il talentuoso esterno difensivo texano. Poi la brusca frenata e infine il sorpasso della Juventus.

Bryan Reynolds, il terzino Made in USA che sta più che un’idea per la Vecchia Signora, ha incantato moltissimi top club europei. La Roma sembrava aver chiuso l’affare, ma secondo le ultime indiscrezioni ad avere la meglio potrebbero essere i bianconeri.

Calciomercato Juventus, colpo low-cost di Paratici: McKennie esulta

Un texano bianconero non basta, perciò Paratici ha deciso di virare sul promettente prodotto di Dallas per rinforzare la corsia esterna difensiva. Un affare da 7-8 milioni che porterebbe Bryan Reynolds a riunirsi al suo ex compagno di squadra Weston McKennie. Sicuramente l’influenza di quest’ultimo potrebbe rivelarsi essenziale per mandare in porto l’affare che per Wikipedia sembra già essere chiuso.

Infatti, come potrete notare nell’immagine in basso, Wikipedia riporta Bryan Reynolds un giocatore bianconero. Errore o trasferimento già avvenuto? La risposta certa non l’abbiamo, ma le probabilità che il texano approdi alla Juventus sono elevate.