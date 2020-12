Calciomercato Inter, c’è il vice Lukaku: indizio dall’agente

Calciomercato Inter, Marotta e Ausilio sono alla ricerca del vice Lukaku. L’indizio arriva direttamente dall’agente

Dopo un inizio di stagione non proprio brillante e una disastrosa eliminazione dai gironi di Champions League, l’Inter si è ripresa nelle ultime partite del 2020 e si trova ora a -1 dal Milan capolista. La squadra allenata da Antonio Conte è stata designata sin da subito come la favorita alla vittoria finale, e i risultati stanno ora dando ragione agli addetti ai lavori.

Per puntare al massimo obiettivo, però, manca ancora qualche tassello da aggiungere alla rosa. Uno su tutti: il vice Lukaku. Lo sanno bene Marotta e Ausilio, che in questa stagione hanno visto il bomber belga obbligato a giocare quasi tutte le partite, con Lautaro e Sanchez ad alternarsi come partner d’attacco. Come quarto attaccante, c’è già il possibile nome e l’indizio arriva dal suo agente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto a un big del Real Madrid

Calciomercato Inter, Lasagna come vice Lukaku: c’è l’indizio

Per il ruolo scoperto di vice Lukaku, potrebbe arrivare Kevin Lasagna. Il bomber dell’Udinese ha da poco cambiato agente, scegliendo la P&P Sport Management di Federico Pastorello. Agente molto vicino all’Inter e che – tra gli altri – cura i diritti anche di Romelu Lukaku stesso, potrebbe facilitare la trattativa con l’Udinese per portare l’attaccante all’Inter già nella prossima sessione di calciomercato. Inoltre, sedersi ad un tavolo con i dirigenti del club friulano potrebbe aprire le porte anche ad altre due piste molto calde: Musso e Rodrigo De Paul.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri verso il ritorno in panchina: colpo di scena

Entrambi i giocatori piacciono molto alla dirigenza nerazzurra, vogliosa di trovare il sostituto di Handanovic e di piazzare un giocatore di qualità in mezzo al campo. In questo senso, le prossime settimane saranno molto importanti e l’agente Federico Pastorello potrebbe giocare un ruolo fondamentale.