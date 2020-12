Calciomercato Inter, ritorno da urlo: 35 milioni a gennaio

L’Inter è pronto a fiondarsi sul calciomercato a gennaio. I nerazzurri sono attivissimi sia in entrata che in uscita, andiamo a scoprire l’ultimo colpo.

Dopo un inizio di campionato altalenante, che ha visto l’Inter uscire anche dalla Champions League, i nerazzurri si sono messi subito sui binari giusti ed adesso sono pronti a dare la caccia allo scudetto. Infatti ad oggi la compagine interista dista a solamente una lunghezza dai cugini del Milan, primo in classifica. Così la società è pronta a regalare gli ultimi colpi a mister Antonio Conte, per provare a conquistare il 19esimo scudetto della loro storia.

La volontà del tecnico barese è quella di sistemare Christian Eriksen. Il centrocampista danese non è mai stato ben voluto dall’allenatore, creando un clima conflittuale tra squadra e tifoserie e soprattutto appesantendo il clima ad Appiano Gentile. Ad oggi Eriksen ancora suscita grande interesse sul mercato, con il Paris Saint-Germain pronto ad acquistare il giocatore, ma dalla Spagna giunge una notizia clamorosa.

Calciomercato Inter, Mourinho vuole il suo ritorno: Eriksen verso il Tottenham

Così l’Inter è pronta a lavorare sia sul calciomercato in entrata, ma soprattutto sul mercato in uscita. Come abbiamo anticipato, l’indiziato numero uno a partire è Christian Eriksen. Infatti il centrocampista danese è oggetto del desiderio di diversi top club europei. Eriksen, infatti, non sarebbe solamente vicino al Paris Saint Germain, ma anche vicino ad un clamoroso ritorno a Londra, nel suo Tottenham.

Josè Mourinho sembrebbe pronto a riportare il centrocampista ad Haringey, Londra. La squadra della capitale dista solamente sei punti dal Liverpool capolista ed è pronta a dare l’assalto al titolo. Infatti per riavere il centrocampista spagnolo, Mourinho sarebbe disposto a mettere sul piatto anche 35 milioni di euro. Ma ad oggi la concorrenza non è presentata solamente dal PSG, ma anche dal Real Madrid. La presenza di un’offerta cash, però, permetterebbe all’Inter di essere soddisfatta e di lasciar partire il calciatore.