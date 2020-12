Barbara D’Urso ha un fidanzato? A rispondere all’indiscrezione lanciata dal suo amico e collega Roberto Alessi è stata la stessa conduttrice di Canale 5.

Da qualche giorno Barbara D’Urso è diventata protagonista di un indiscrezione gossip che la vede legata sentimentalmente a un uomo misterioso la cui identità è ignota. A lanciare la notizia è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, caro amico di “Barbarella”.

Una notizia che non dovrebbe apparire clamorosa in quanto è normale innamorarsi, ma questa audience è dovuta al fatto che la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha sempre affermato il contrario. Ossia, ha sempre detto di essere single e che i suoi unici amori sono i figli e i suoi telespettatori.

Barbara D’Urso esce allo scoperto: la verità sul presunto fidanzato

Non appena la notizia è finita in trend sui social, la conduttrice più seguita dagli italiani ha deciso di intervenire per placare questo vociferare sulla sua presunta love story con un uomo misterioso.

Barbara D’Urso ha deciso di intervenire pubblicando una storia su Instagram dove scrive: “Il mio fidanzato”. La scritta, che di certo non è servita a placare i dubbi, è stata accompagnata da uno scatto in cui ha ripreso uno dei Tapiri d’Oro che gli sono stati recapitati da Striscia la Notizia.

Barbara D’Urso prova a nascondere la sua relazione? Forse. Infatti non solo Roberto Alessi, ma diversi mesi fa Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore del GF Vip aveva affermato la stessa identica cosa. Quale sarà la verità?