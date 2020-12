Vax Day, la statistica in Francia: “Uno su due non intende vaccinarsi”

Vax Day, secondo un sondaggio pubblicato da Le Journal du Dimanche un francese su due non intende vaccinarsi

Oggi si è compiuto un passo storico per la lotta al Covid: il Vax Day. In tutta Europa stanno venendo somministrate le prime doti del vaccino Pfizer, in attesa che anche altre aziende farmaceutiche ricevano l’ok da parte degli enti incaricati.

Intanto, la Francia continua ad essere uno dei paesi maggiormente riluttanti alla vaccinazione. Questa mattina, Le Journal du Dimanche ha pubblicato un sondaggio BVA condotto tra l’11 e il 14 dicembre: sul totale del campione, solamente il 44% ha dato il suo sì, e di questi il 13% si è dichiarato “certo” di farlo. Il restante 56% ha invece dichiarato che non intende farsi inoculare il vaccino.

Vax Day, 130 somministrazioni allo Spallanzani

Intanto, grande successo all’ospedale Spallanzani di Roma. Nel corso del Vax Day: “Sono stati somministrati i 130 vaccini per gli operatori sanitari e per i medici di medicina generali impegnati nelle unità mobili Uscar” fa sapere il bollettino di oggi. Nella giornata di domani, anche i primi operatori del personale sanitario nelle province di Rieti e Viterbo riceveranno il vaccino, mentre il 29 dicembre tocca a Frosinone e Latina.

Intanto, anche l’azienda AstraZeneca ha annunciato di aver trovato la ‘giusta quadra’ e di essere vicina alla efficacia di Pfizer e Moderna. Secondo quanto riportato dai media britannici, già nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ok alla commercializzazione. Un’ottima notizia per quanto riguarda la lotta al Covid, al quale a breve dovrebbe seguire quella dell’ok da parte dell’Ema al vaccino di Moderna.