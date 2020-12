V-Day, partono oggi le vaccinazioni in Italia ed Europa: la situazione

Oggi è il V-Day per Italia ed Europa, con le vaccinazioni che partiranno in Italia ed in Europa. Andiamo a vedere cosa accadrà in questa giornata storica.

Giornata storica per l’Italia e per l’Europa, con i cittadini che si svegliano nel segno del V-Day, il primo passo dell’Ue per sconfiggere la pandemia di Covid-19. Infatti durante questa domenica partiranno le prime somministrazioni del vaccino di Pfizer. In Italia l’iter è partito dall’ospedale Spallanzani di Roma. Nella giornata di ieri è arrivato il camion con le 9.750 dosi del farmaco. A scortare il prezioso furgone ci hanno pensato gli agenti dei carabinieri. Inoltre le dosi arrivate in Italia sono partite direttamente dal Belgio e saranno somministrate durante la giornata odierna.

Con l’operazione Eos è stato poi deciso il piano di smistamento tra le regioni, mantenendo la catena a freddo, così le dosi stanno arrivando nelle venti regioni italiane. Lo Spallanzani ha pubblicato anche i nomi dei primi operatori sanitari che si faranno somministrare il vaccino. I primi volontari saranno: due medici infettivologi, un operatore socio sanitario-Oss, una biologa ed un’infermiera.

Inoltre come ricordato dal consigliere di Roberto Speranza, Walter Ricciardi, a ricevere il vaccino saranno prima il personale sanitario, poi i pazienti delle Rsa, i pazienti ultraottantenni, i pazienti anziani al di sotto degli 80 anni, poi tutta la popolazione. Ad inaugurare il giorno della speranza ci ha pensato anche Giuseppe Conte, andiamo a vedere le parole del Presidente del Consiglio.

V-Day, l’annuncio di Conte al paese: “Oggi l’Italia si risveglia”

Oggi l’Italia si risveglia. È il #VaccineDay. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 27, 2020

Le Regioni italiane si sono preparate a quello che potrà essere l’evento più importante dell’anno, l’avvio della campagna di vaccinazione senza precedenti. A sottolinearlo è proprio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha intitolato la campagna: “L’Italia rinasce come un fiore“, riprendendo il simbolo scleto per la campagna vaccinale. Sarà importante l’immunizzazione di massa. Infatti i 261 morti della giornata di ieri che hanno fatto salire il totale a 71.620 unità.

Ma come detto sarà un V-Day per tutti i paesi dell’Europa, anche se alcune nazioni come Slovacchia, Ungheria e in Germania la Sassonia-Anhalt che hanno già iniziato. Un momento toccante anche per la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, che ha affermato: “Cominciamo a voltare pagina rispetto ad un anno difficile. Il vaccino è la via di uscita dalla pandemia“.

Roberto Speranza, ministro della Salute, ha ricordato che il numero di dosi della giornata odierna saranno solo simbolici. la vera e propria distribuzione partirà dal 28 dicembre, quando in Italia ed in Europa arriveranno circa 470mila dosi ogni settimana.