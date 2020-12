Sabrina Salerno maglietta bagnata, un’immagine che ci riporta indietro di oltre trent’anni anche se la sua bellezza è senza tempo



Il meteo annuncia pioggia ma soprattutto neve in mezza Italia, Liguria compresa. E allora che fare e come proteggersi? Prendiamo spunto da Sabrina Salerno che nelle ultime ore è tornata a respirare aria d’estate con uno scatto spettacolare. Con la maglietta candida e bagnata, senza reggiseno, sta incantando gli oltre 600mila follower di Instagram che non smettono di farle i complimenti.

“È in arrivo una forte nevicata? Sono prontissima”, scrive la Sabrinona nazionale incurante delle previsioni. Per lei è sempre estate anche sotto l’albero, anche con il freddo che non molla la sua presa. A 52 anni, forse anche per gli allenamenti in palestra che sono parte del suo quotidiano, il fisico della Salerno è ancora quello di una ventenne.

I più giovani non lo ricorderanno, anche se grazie al web faranno in fretta a recuperare. Ma chi ha vissuto i mitici anni ’80 ricorderà perfettamente il video di ‘Boys (Summertime Love)’, la sua hit forse più famosa. Ecco, questa foto lo ricorda molto da vicino perché anche allora la sua bellezza prorompente ed esplosiva ammaliava gli italiani.

Sabrina Salerno spettacolare anche dopo i 50 anni, una popolarità senza tempo

Sabrina Salerno senza freni, non è la prima volta. A settembre nonostante la sua ritrovata ed enorme popolarità, aveva deciso di prendersi una pausa dai social: “Lo faccio per mettermi alla prova perché ormai siamo troppo dipendenti da questo strumento ed è un modo per sfidarmi. Mi rendo conto che alle volte quando non ho bisogno del telefono però lo cerco e lo uso in qualche modo, ma non è possibile vivere così», spiegava in una delle sue Stories.

In realtà però l’assenza è durata pochissimo. Per nostra fortuna ha ripreso preso a postare qualsiasi tipo di immagine e oggi ci sta deliziando con questa. I suoi follower ringraziano per una bellezza senza tempo.