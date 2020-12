Riapertura scuole, sul tema è intervenuto il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Ecco le sue parole

Oggi è una giornata storica per la lotta al Covid: il Vax Day. Diversi cittadini di tutta Europa stanno ricevendo la prima delle due somministrazioni del vaccino anti Covid, primo passo verso il ritorno alla vita di sempre. Intanto, però, ci sono altri temi che stanno tenendo banco negli ultimi giorni.

Tra questi, c’è la riapertura delle scuole. Inizialmente prevista per il 7 gennaio 2021, ora ci sono molti più dubbi a riguardo. Tra le varie incognite, la scoperta della nuova variante inglese e una situazione trasporti che potrebbe far nuovamente alzare in maniera pericolosa il numero dei contagi. A tal proposito, è intervenuto il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Riapertura scuole, le parole del governatore De Luca

Intervenuto a margine del Vax Day all’ospedale Cotugno di Napoli, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha affrontato – tra le altre cose – anche il tema relativo alla riapertura delle scuole. “Si parla di un ritorno tra i banchi il 7 gennaio, queste cose mi fanno impazzire. Come facciamo già da ora a dire che si riapre senza verificare la situazione il 3, il 4 gennaio ecc? Almeno in Campania, non si riapre il 7” le sue parole riportate da Sky TG24.

“Bisogna prima valutare i dati e agire di conseguenza. Mandare a scuola il 50% degli studenti è un’ipotesi che al momento la Campania non contempla. Valutiamo un passo per volta il ritorno tra i banchi, ma di certo non subito con il blocco composto dal 50% degli alunni” ha poi continuato il presidente De Luca.