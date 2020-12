PC danneggiato, cosa fare per prevenire e risolvere il problema

PC danneggiato, ecco alcuni semplici trucchi da seguire per prevenire o risolvere eventuali problemi

Il PC è ormai diventato un elemento imprescindibile per chiunque. Soprattutto a seguito dell’esplosione dell’emergenza Covid, con la didattica a distanza e lo smartworking che hanno preso il sopravvento, avere un terminale funzionante e che garantisca buone prestazioni è un aspetto fondamentale.

Con un utilizzo costante del proprio computer, è opportuno anche seguire alcuni semplici passaggi che permettano di prevenire eventuali malfunzionamenti di ogni genere. Anche se il PC ha già iniziato a dare i primi segnali negativi, seguire alcuni trucchetti molto veloci permette spesso di risolvere il tutto. Ecco cosa fare per risolvere il problema del PC danneggiato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> INPS, come proteggersi dalle truffe Covid online

PC danneggiato, alcuni trucchi per risolvere il problema

Se il vostro pc non funziona correttamente ed è danneggiato, esistono alcuni passaggi molto semplici e veloci che potrebbero risolvere il tutto e migliorare le prestazioni e la sicurezza del terminale. Innanzitutto, è bene riavviare sempre nella maniera giusta. Per fare ciò, piuttosto che utilizzare la feature Avvia Veloce di Windows 10, è preferibile effettuare un vero e proprio Riavvio. Facendo così, verranno disattivati tutti i processi in sospeso. Altro elemento da non sottovalutare è l’installazione dei software solo se necessari, evitando inutili toolbar, antivirus non richiesti e così via.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp prosciuga il credito residuo: cosa sta accadendo

Per rendere l’esperienza utente più funzionale, poi, è bene gestire al meglio lo spazio presente sullo schermo. Per fare questo, il consiglio è quello di eliminare link inutili, collegamenti casuali o immagini buttate un po’ a caso. Infine, il must per un pc sicuro: la protezione dei propri dati. In questo senso, molto utili sono i sistemi di crittografia, disponibili sia su Windows 10 Home che Pro. Per attivarli, bisogna cercare la funzione “Crittografia Dispositivo”.