Morto Brodie Lee aka Luke Harper, famoso wrestler della WWE

All’età di 41 anni è morto Jon Huber, wrestler conosciuto come Brodie Lee o Luke Harper, per apparenti problemi polmonari

A soli 41 anni è morto Jon Huber, wrestler meglio conosciuto come Brodie Lee o Luke Harper. A darne l’annuncio è stata l’All Elite Wrestling attraverso un tweet: “La famiglia All Elite Wrestling ha il cuore spezzato. In un settore pieno di brave persone, Jon Huber era eccezionalmente rispettato e amato in ogni modo: un talento feroce e accattivante, un mentore premuroso e semplicemente un’anima molto gentile che contraddiceva nettamente il suo personaggio di Mr. Brodie Lee”. Huber lascia la moglie Amanda e due figli piccoli. La famiglia ha specificato che le cause del decesso riguarderebbero problemi ai polmoni, non legati però al Covid-19.

Luke Harper, lo straziante saluto della moglie

“Oggi è morto il mio miglior amico”, questo lo straziante saluto della moglie su Instagram che, a corredo del post, ha pubblicato una serie di foto. “Non avrei mai voluto scrivere queste parole, il mio cuore è in mille pezzi. Tutti lo conoscevano come l’incredibile Brodie Lee e prima ancora come Luke Harpe. Lui era anche il mio migliore amico, mio marito ed il più grande padre che potreste mai incontrare. Nessuna parola può esprimere a dovere l’amore che sento e quanto sono distrutta in questo momento. E’ andato via circondato dalle persone che amava, dopo una dura battaglia con un problema ai polmoni non legato al Covid. La clinica, composta dal miglior team di dottori e infermieri al mondo, mi ha circondata costantemente d’affetto”.

