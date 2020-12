Morto il papà di Gianni Sperti, il famosissimo ballerino italiano ha detto addio ad un suo carissimo in queste ore di festeggiamenti.

L’amore che c’è tra un padre e il proprio figlio è certamente tra le forze più importanti che ci sono. Infatti ogni piccolo ha preso suo padre come esempio, poi come amico, come un fratello maggiore e poi come qualcuno da accudire fino alla fine. E’ un rapporto bellissimo quello che c’è tra una padre e il proprio bambino, tendenzialmente. Ci sono sempre tante eccezioni, tanti casi particolari e tanti diversi tipi di personalità da tenere in considerazione. Ma per la maggioranza delle volte il proprio padre è tutto. Ed ecco perché non si può che comprendere il dolore che sta provando Gianni Sperti in queste ore.

Grave lutto per Gianni Sperti, l’ultimo saluto è sui social

Il famosissimo ballerino, che ha iniziato a fare i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo grazie alle varie trasmissioni di Maria De Filippi, è tra i più amati del Paese. Da anni è ospite fisso, tutti i giorni, in Uomini e Donne, dove con Tina Cipollari spesso crea discussioni e dibattiti divertenti e profondi. Poche ore fa ha annunciato la morta del padre con un’immagine su Instagram. Una fotografia completamente nera, una piccola scritta bianca, che si scaglia sullo sfondo e nella mente di chi legge. “Ciao Papà”. Poi solo il silenzio, in cui Gianni Sperti si è chiuso in queste ore, per cercare di trovare un senso a qualcosa che non ha senso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial)

