Il cantante più conosciuto e amato dagli italiani ha una figlia bellissima che in pochi conoscono. Scopriamo di chi si tratta.

Massimo Ranieri aveva solo 19 anni quando scoprì che sarebbe diventato papà. Essendo solo un ragazzo quella notizia lo spaventò. Credeva che diventare genitore avrebbe avuto un influenza negativa sulla sua carriera in ascesa. Perciò, il cantante decise in quel momento di non riconoscere la bambina.

Dopo 25 anni però Massimo è tornato sui suoi passi e l’amore paterno ha fatto sì che riconoscesse la figlia avuta dalla relazione con Franca Sebastiani.

Massimo Ranieri, che spettacolo sua figlia: la conoscete?

Era il 1995 quando Massimo Ranieri decise di riconoscere Cristiana Calone, figlia avuta dalla relazione con Franca Sebastiani nel 1970. “Mi disse non ti abbandonerò mai, poi sono stati i suoi produttori che ci hanno separati, ma lui voleva vedere la bambina”, rivela la mamma di Cristiana.

“L’unico alibi che ho e che ero giovanissimo e inesperto”, ha affermato Massimo Ranieri che subito dopo averla riconosciuta, le dedica una delle canzoni più belle scritte dal maestro Franco Battiato: La cura.

Cristiana è una ragazza molto gelosa e ama la privacy. Infatti si sa ben poco sul suo conto. Le uniche cose che si sanno è che è mamma di un bambino di 9 anni e che proprio come suo padre ama la musica.